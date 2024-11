L'invito ai cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del Nord interessate dall’espansione epidemica a comunicare alle autorità sanitarie locali il loro rientro e di contattare i numeri dedicati in caso di necessità

Per prima cosa ha invitato i cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del Nord interessate dall’espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (Cina soprattutto), a comunicare alle autorità sanitarie locali il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintomi.

Infine, la Regione raccomanda di contattare i numeri dedicati in caso di necessità: il numero 1500 oppure il 0961-883346 (Ospedale Pugliese di Catanzaro, unità malattie infettive) o il 0961-883016 (Ospedale Pugliese di Catanzaro, unità malattie infettive - medico di turno).

Le precauzioni da adottare

Il coronavirus può essere trasmesso tramite le goccioline che una persona infetta emette respirando. Per questo motivo, è importante mantenere una distanza di almeno un metro dalle persone che hanno febbre, tossiscono o manifestano sintomi respiratori.

Si consiglia inoltre di lavare frequentemente le mani con sapone o con una soluzione alcolica. Coprire bocca e naso se si starnutisce o si tossisce e non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. Si consiglia anche di pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol e di usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assistono persone malate.

In caso di sintomi, evitare di andare al pronto soccorso e chiamare il proprio medico, il 112 o il 1500.