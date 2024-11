Il referente della start up che produce il siero contro il coronavirus lancia l'allarme: «Si è creato un gap perchè non ne sono stati approvati altri»

Il capo della BioNTech, Ugur Shin, ha avvertito che se altri vaccini contro il coronavirus non saranno approvati subito in Europa la sua azienda da sola non riuscirà a coprire il fabbisogno. «La situazione non è buona. Si è creato un gap perché non sono stati approvati altri vaccini e noi dobbiamo coprire il buco con i nostri», ha spiegato in un'intervista al settimanale tedesco Spiegel.





Il ministro della salute tedesco, Jens Spahn, ha esortato l'Ema ad approvare rapidamente anche il vaccino sviluppato dall'Università di Oxford e da AstraZeneca ma i tempi per l'approvazione di quest'ultimo restano incerti.