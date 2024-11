La notizia su un sospetto caso di coronavirus a Reggio Calabria era trapelata già dal pomeriggio di oggi. Ora arriva la conferma ufficiale della direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano comunica che «nel pomeriggio di oggi è stata ricoverata nel reparto di Malattie infettive in regime di isolamento respiratorio una giovane affetta da una sindrome respiratoria febbrile».



La direzione del Gom fa sapere pure che «dal momento che la giovane aveva recentemente soggiornato a Shanghai, l’ospedale ha adottato tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli del ministero della Salute per il controllo dell’infezione da nuovo Coronavirus (2019-nCoV). Le condizioni cliniche della paziente sono al momento soddisfacenti».



Nella nota si precisa pure che «la Microbiologia e Virologiadell’ospedale sta effettuando i necessari esami diagnostici e che, come da accordi già intercorsi, nella mattinata di domani saranno inviati campioni biologici al laboratorio di virologia dell'Irccs specializzato in malattie infettive “Spallanzani” di Roma».