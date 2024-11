La dirigente lombarda ha varcato la soglia degli uffici di Via San Martino. E' l'unica tra i commissari indicati all'indomani dell'approvazione del Decreto Calabria, ad aver accettato l'incarico

Si è insediato il nuovo manager dell'Azienda ospedaliera di Cosenza Giuseppina Panizzoli, unico direttore generale, tra quelli indicati all'indomani dell'approvazione del Decreto Calabria, ad aver accettato la nomina. Nella mattinata di oggi, 9 settembre, ha varcato la soglia degli uffici di Via San Martino. Lombarda, 53 anni, è laureata in giurisprudenza. Tra gli incarichi già ricoperti, vanta un'esperienza maturata alla guida delle aziende territoriali di Lecco e Bergamo e della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani di Regione Lombardia.

