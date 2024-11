Come ogni sabato, torna anche questa settimana l’appuntamento con la rubrica LaC Salute, la rubrica curata da Rossella Galati. Le telecamere di LaC Tv saranno all’interno del reparto di malattie infettive del policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro dove il direttore Carlo Torti racconterà come è stata gestita l’emergenza sanitaria sin dai primi momenti fino ad oggi.

Nell’occasione sarà inoltre presentato il volume, firmato dallo stesso Torti, "Covid-19, manuale pratico per medici e operatori sanitari" nato dall’esperienza maturata sul campo in questi mesi. Spazio anche alla toccante testimonianza di Anna Rotella, infermiera della struttura catanzarese, da subito in prima linea in questa battaglia contro un nemico invisibile. Appuntamento sabato e domenica alle 15.30 su LaC Tv canale 19.