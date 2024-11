Quando arriverà il vaccino anti-covid? È una domanda pressante che circola soprattutto nelle ultime ore alla luce delle notizie che arrivano da più parti del mondo. Intanto è il momento di non abbassare la guardia e di non perdere le buone abitudini adottate fino ad ora ovvero rispettare il distanziamento sociale, indossare il più possibile la mascherina e lavarsi le mani frequentemente.

Di tutto questo se ne parlerà nella nuova puntata di LaC Salute, la rubrica curata da Rossella Galati, con il direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, Lucio Cosco e con il responsabile del laboratorio di microbiologia e virologia dello stesso ospedale Pasquale Minchella. Con le nostre telecamere entreremo nel nosocomio per capire qual è la situazione al momento e come ci si sta preparando ad una eventuale seconda ondata. Appuntamento, come ogni sabato, oggi alle 15.30 su LaC Tv canale 19.