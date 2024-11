Il ciclo riguarda over 80, ospiti delle rsa e fragili dai 60 anni in su. I dettagli contenuti in una nota del ministero della Salute

Al via oggi le prime somministrazioni delle quarte dosi del vaccino anti - Covid per over 80, per ospiti delle rsa e per fragili dai 60 anni in su. A indicare le modalità di somministrazione del secondo booster è una nota di ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Istituto superiore di sanità (Iss) e Consiglio superiore di sanità (Css), a seguito del pronunciamento di Agenzia europea del farmaco Ema e Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Ecdc, e alla riunione della Commissione tecnico scientifica (Cts) di Aifa.

La nota precisa che «si raccomanda la somministrazione di una seconda dose di richiamo (secondo booster) con vaccino» anti Covid «a mRna nei dosaggi autorizzati per la dose booster, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo». L'indicazione per la quarta dose di vaccino anti Covid «al momento non si applica ai soggetti che hanno contratto l'infezione da Sars-CoV-2 successivamente alla prima dose di richiamo» è scritto nella nota.