Nel pieno della quarta ondata è corsa all'immunizzazione, soprattutto a ricevere la terza dose. Provincia per provincia l'elenco dei punti dove viene somministrato il vaccino

Per contrastare la pandemia la Calabria schiera una fitta e capillare rete di centri vaccinali sul territorio: dagli ospedali ai poliambulatori, dai palazzetti a centri di aggregazione sociale, non si lascia nulla di intentato. Perfino le amministrazioni comunali sono scese in campo attrezzando spazi dove medici, infermieri anche una corposo numero di volontari ogni giorno si dedica all'immunizzazione della popolazione. E con l'arrivo della quarta ondata è corsa ai vaccini, e soprattutto ad ottenere la terza dose che è possibile ricevere a cinque mesi di distanza dalla seconda somministrazione.

È possibile prenotarsi accedendo a link: prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Di seguito l'elenco dei centri vaccinali per provincia:

CATANZARO

Hub Ente Fiera: da lunedì a venerdì (h. 9/20) - sabato e domenica (h.9/13) Ospedale Pugliese, Ciaccio: da lunedì a domenica (h. 8/20) Ospedale Mater Domini: da lunedì a sabato (h. 8/15) Villa Lazzaro, ex Villa Bianca: martedì e giovedì (h. 15/18.30) Davoli, centro polifunzionale: da lunedì a venerdì (h. 15/20) Lamezia Terme, centro polifunzionale: da lunedì a venerdì (h. 15/20) Lamezia Terme, ex ospedale vecchio: martedì e giovedì (h. 15/19) Soveria Mannelli, presidio ospedaliero: da lunedì a venerdì (h. 15/20)

COSENZA

Ospedale Annunziata: da lunedì a domenica (h. 8/20) Palazzetto delle associazioni: da lunedì a sabato (h. 9/13 – 15/18) Aprigliano: martedì e giovedì (h. 9/13) Rogliano, centro polifunzionale: lunedì, mercoledì e venerdì (h. 9/13) Spezzano Sila, palestra: lunedì, mercoledì e venerdì (h. 9/13) San Giovanni in Fiore, presidio ospedaliero: lunedì, mercoledì e venerdì (h. 15/19) Paterno Calabro: martedì, giovedì e sabato (h. 9/13) Carolei: mercoledì e sabato (h. 9/14) Mendicino: lunedì, mercoledì e sabato (h. 9/16) Dattoli di Rende: da lunedì al sabato (h. 9/14) - mercoledì, venerdì e sabato (h. 15/19) Rende, poliambulatorio: mercoledì, giovedì e venerdì (h. 15/18) sabato (h. 9/13 – 15/18) – domenica (h. 9/13) Montalto Uffugo: martedì, giovedì e venerdì (h. 9/14) venerdì (h. 15/18) Lattarico: mercoledì (h. 9/14) giovedì (h. 9/14 – 15/18) Acri: mercoledì e venerdì (h. 15/18) sabato (h. 9/13) Bisignano: venerdì (h. 9/13) Luzzi: mercoledì (h. 14/19) Roggiano Gravina: lunedì e venerdì (h. 14/18) San Marco Argentano: giovedì e venerdì (h.14/18) Castrovillari: lunedì, mercoledì, venerdì (h. 15/19) Lungro: mercoledì (h.14/18) Mormanno: mercoledì (h.9/14) Amantea: lunedì, mercoledì, venerdì (h.14/18) Paola: lunedì e martedì (h. 14/19) Paola, presidio ospedaliero: mercoledì (h.14/18) sabato (h. 9/13) Cetraro: venerdì (h.14/19) sabato (h. 9/14) Diamante: giovedì e venerdì (h. 15/18) Praia a Mare: lunedì e giovedì (h.14/19) Scalea: lunedì e mercoledì (h.15/19) Corigliano Rossano, territoriale: lunedì, mercoledì, venerdì (h. 15/19) sabato (h. 9/13) Corigliano Rossano, centro eccellenza: mercoledì e venerdì (h. 15/19) sabato (h. 9/13) Corigliano Rossano, hub: lunedì a domenica (h. 9/13 – 15/18) Trebisacce, distrettuale: mercoledì e venerdì (h.15/19) sabato (h. 9/13 - 15/18) Cassano, poliambulatorio: mercoledì e venerdì (h.15/19) sabato (h. 9/13 – 15/18) Cariati: mercoledì (h. 15/18) sabato (h. 9/13 – 15/18) domenica (h.15/18) Oriolo: venerdì (h. 14/18) sabato (h. 9/13 – 15/18) Rocca Imperiale: giovedì, venerdì e sabato (h. 9/13 – 15/18) Mirto Crosia: mercoledì (h.15/19) sabato (h. 9/13)

VIBO VALENTIA

Pizzo, centro sociale: martedì e giovedì (h.15/19) Ricadi, palazzetto sport: martedì e venerdì (h.15/19) mercoledì (h. 9/18) Nicotera, poliambulatorio: lunedì (h.15/19) sabato e domenica (h. 9/19) Filadelfia, palabarone: mercoledì e venerdì (h. 15/19) Serra San Bruno, palazzetto sport: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato (h. 15/19) Vibo Valentia, struttura centro commerciale Vibo Center (primo piano): lunedì a domenica – escluso giovedì (h. 9/19) – giovedì (h. 14/19) Tropea, domenica (h.8/19)

REGGIO CALABRIA

Gom: lunedì a sabato (h. 8/14) Scilla, casa della salute: da lunedì a venerdì (h. 9/13) sabato team mobile a Villa San Giovanni e Gallico Reggio Calabria, centro civico Cardea: lunedì a sabato (h. 8/12 – 17/19) Bianco: lunedì, mercoledì e venerdì (h. 8/14) – martedì e giovedì (h. 8/18) Melito Porto Salvo, ospedale Evoli: da lunedì a venerdì (h.8/13) martedì e giovedì (h.14/18) Locri, presidio ospedaliero: da lunedì a venerdì (h.8/14) Gioia Tauro, presidio ospedaliero: da lunedì a venerdì (h. 9/13.30 – 14.30/17) sabato (h. 9/13.30) Taurianova, poliambulatorio: da lunedì a domenica (h.8/19) Reggio Calabria, polo sanitario nord: da lunedì a sabato (h. 8/13 – 14/18) Reggio Calabria, polo sanitario sud: da lunedì a sabato (h. 8/17) domenica (h. 8/12) Monasterace: da lunedì a venerdì escluso giovedì (h.14/10) sabato (h. 8/20) Siderno, territoriale: da lunedì a domenica (h. 8/18) Rosarno, centro protezione civile: mercoledì e giovedì (h. 8/14) Delianuova, palestra: lunedì, mercoledì, venerdì (h. 15/19) Laureana di Borrello: martedì e giovedì (h. 15/19) Cittanova: venerdì (h. 15/19) Cinquefrondi: sabato (h. 9/13)

CROTONE