Nella giornata di oggi si registrano anche tre nuovi accessi in terapia intensiva. Stabili i ricoveri in area medica

Calano i contagi ma anche i tamponi in Calabria: oggi si registrano 3.178 positivi a fronte di 10.003 tamponi analizzati (ieri i casi erano stati 4.598, i tamponi 13.929). Tre i decessi registrati 2 a Cosenza e 1 a Reggio Calabria. Il tasso di positività è al 31,77%. Stabili i ricoveri in area medica, +3 quelli in terapia intensiva. I nuovi casi sono così suddivisi: Catanzaro +650, Cosenza +1025, Crotone +273, Reggio Calabria +1043, Vibo Valentia +114 e da altra regione +73.

Il bollettino regionale

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.347.171 (+10.003). Le persone risultate positive al coronavirus sono 451.469 (+3.178) rispetto a ieri.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attici 6.609 (70 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.531 in isolamento domiciliare); casi chiusi 66.666 (66.334 guariti, 332 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 37.177 (120 in reparto, 2 in terapia intensiva, 37.055 in isolamento domiciliare); casi chiusi 87.789 (86.631 guariti, 1.158 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.253 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.231 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43.032 (42.794 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 12.842 (82 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12.756 in isolamento domiciliare); casi chiusi 149.440 (148.638 guariti, 802 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1.563 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.543 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.416 (40.240 guariti, 176 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 675 nuovi soggetti positivi di cui 25 fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica 1073 nuovi soggetti positivi di cui 48 fuori regione.