È prevista giovedì 22 ottobre alle ore 15 in videoconferenza una riunione operativa per discutere di scuola e contagi e «finalizzata a circoscrivere gli aspetti procedurali della gestione dei contagi da SARS-COV-2 e per il rilascio delle certificazioni mediche al rientro degli alunni a scuola». A darne notizia una nota del dirigente scolastico dell’IC “Borrello-Fiorentino” di Lamezia Terme Giuseppe Guida che ha organizzato l'evento.





Interverranno il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, l’assessore Gargano, il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro, dottor Caparello, il dottor Furgiuele, Area Coordinamento di Prevenzione Asp di Catanzaro, la dottoressa Maria Grazia Licastro, segretario provinciale dei Pediatri LS di Catanzaro, la dottoressa Ida Perri, Pediatra. Sono invitati a partecipare tutti i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Lamezia Terme.