È il secondo ad ottenere l'ok dall'Agenzia europea del farmaco dopo quello di Pfizer. L'Aifa si riunirà domani per l'autorizzazione all'uso in Italia. Speranza: «Importante passo in avanti ma la sfida è ancora dura»

L'Agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino anti-Covid di Moderna. Lo comunica la stessa Ema. Il siero contro il coronavirus prodotto dalla società americana per le persone maggiori di 18 anni è il secondo vaccino che riceve il via libera da parte dell'agenzia. Lo scorso 21 dicembre aveva approvato quello di Pfizer-BioNtech.

«Il Comitato per i medicinali ad uso umano (Chmp) dell'Ema ha valutato accuratamente i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino e ha raccomandato per consenso la concessione di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionale formale da parte della Commissione europea». È quanto si legge in una nota dell'agenzia.

«Questo vaccino ci fornisce un altro strumento per superare l'attuale emergenza», ha affermato Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Ema. «È una testimonianza degli sforzi e dell'impegno di tutte le parti coinvolte», ha aggiunto. Cooke ha poi assicurato che «come per tutti i medicinali, monitoreremo attentamente i dati sulla sicurezza e l'efficacia del vaccino per garantire una protezione continua» e che il lavoro dell'Ema «sarà sempre guidato dalle prove scientifiche e dal nostro impegno a salvaguardare la salute dei cittadini dell'Ue».

«Il vaccino Moderna è sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l'autorizzazione alla commercializzazione nell'Ue». Così la Commissione europea dopo il parere positivo dell'Ema al vaccino.

La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) si riunirà domani, 7 gennaio, per esaminare il dossier del vaccino anti-Convid di Moderna e per l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'utilizzo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. «La sfida è ancora dura, ma quello di oggi è un altro importante passo avanti contro il virus», è il commento del ministro della Salute Roberto Speranza.