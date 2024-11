«La campagna vaccinazione non sarà un 'liberi tutti': richiederà dei mesi e bisognerà continuare a indossare la mascherina, altrimenti chi non è ancora vaccinato potrebbe infettare gli altri»: lo ha detto la virologa Ilaria Capua, direttrice del centro 'One Health' dell'università della Florida, intervistata nella trasmissione "L'aria di domenica" de La 7.

Fin da ora, ha aggiunto, «prepariamoci a un grandissimo sforzo di responsabilità. Se ci stiamo sfilacciando sul Natale, sarà tanto più importante essere responsabili e non sgomitare quando arriverà il vaccino». Quanto alla sicurezza, la virologa ha affermato che «i sieri sono sicuri»: sono «vaccini sofisticati, di ultima generazione, che massimizzano la risposta dell'organismo e minimizzano i potenziali effetti collaterali».

Sono inoltre «talmente affinati che aggiungono un livello di sicurezza maggiore perché non portano con sé componenti». Guardando al futuro, per Capua «è possibile che contro i coronavirus ci si debba vaccinare ogni anno perché virus di questo tipo non danno un'immunità duratura».

È anche probabile che «con il coronavirus avremo a che fare per diversi anni: questo non vuol dire continuare ad avere migliaia di moti al giorno, ma che il virus si endemizza, diventando parte della comunità dei virus che ci circondano, come è avvenuto per i virus dell'influenza». Va infine tenuta alta la guardia contro l'arrivo di nuovi potenziali virus capaci di scatenare delle pandemie: «in questo secolo sono stati bloccati 4 o 5 virus dal potenziale pandemico, ma non abbiamo fatto abbastanza: a lungo termine dovremmo comprendere la fragilità sistema per evitare un'altra pandemia». L'ideale, per Capua, sarebbe avere un istituto che studi le malattie emergenti di animali, uomini e piante.