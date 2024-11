Il 25% delle risorse del Fondo sanitario regionale (Fsr), 865 milioni in media tra il 2013 e il 2017, è stato destinato all'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Lo rileva uno studio di Crif Ratings.

Il 65% di questi fondi viene speso per l'acquisto di beni e servizi ospedalieri, farmaceutica, assistenza. A fronte di un flusso di ricavi e una base costi stabili nel periodo, le componenti legate al pagamento degli interessi sui debiti finanziari hanno causato perdite per 63 milioni di euro. Queste perdite, sommate a quelle pregresse stabilmente superiore a 250 milioni di euro, non hanno trovato adeguata copertura nei contributi regionali per il ripiano delle perdite: 222 milioni a fine 2017. Negli ultimi 3 anni il patrimonio netto dell'Asp risulta essere negativo. Dal punto di vista debitorio, l'incremento dell'esposizione verso l'istituto tesoriere (97 mln) e dei tributi (25 milioni) hanno portato la mole di debiti a oltre 420 mln a fine 2017 (+40% rispetto al 2016).

LEGGI ANCHE:

La sanità da incubo in Calabria e lo «scaricabarile» dopo l’inchiesta delle Iene

Asp di Reggio, il dg nel mirino delle Iene si dimette ma Cotticelli lo riconferma

Oliverio sbatte la porta in faccia alle Iene. Gesto squalificante per un uomo di sinistra

“Ospedali da incubo” in Calabria: Oliverio non risponde e fugge alle Iene