Numerose le manifestazioni di solidarietà che in questi giorni si sono susseguite in favore dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone. Decine e decine di privati cittadini hanno effettuato donazioni in denaro presso il conto corrente bancario aziendale. L’arcidiocesi di Crotone e Santa Severina, nella persona dell’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta e del direttore della Caritas, don Rino Le Pera, ha devoluto all’azienda 5 ventilatori polmonari, che dovrebbero essere consegnati entro il 20 marzo; il maestro orafo Gerardo Sacco ha donato 30mila euro, destinati all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale; il dott. Matteo Arminio ha animato una raccolta fondi su piattaforma telematica, che ha raggiunto la ragguardevole cifra di 31mila e 600 euro di contribuzioni; il gruppo AZ Spa ha dato piena disponibilità per l’acquisto e la donazione di dispositivi di protezione e ventilatori polmonari; la Unicusano ed il Soroptimist di Crotone hanno dato disponibilità per la donazione di ulteriori ventilatori polmonari.

«Nel pieno di questa problematica – si legge in una nota del direttore generale dell’Asp Francesco Masciari - segnali positivi provengono dalle comunità locali, dal mondo delle imprese e delle associazioni, dai nostri dipendenti, dai lavoratori che garantiscono i servizi esternalizzati dell’Azienda sanitaria. Riteniamo sia la strada giusta, continuiamo a percorrerla e tutto andrà bene».