L'Asp ha finanziato circa 37mila euro per il progetto promosso dalla Federazione Italiana Medici di Crotone

Mamme e bimbi di Crotone possono tirare un sospiro di sollievo: la Guardia Medica Pediatrica sarà ri-attivata nei fine settimana. L'Asp di Crotone ha infatti firmato la delibera che approva il progetto dalla Federazione Italiana Medici di Crotone per la continuità assistenziale nel week-end. Il servizio era stato sospeso ad aprile, nonostante dovessere già chiudere qualche mese fa, ma d'accordo con l'Asp c'è stata un proroga per l'inverno, visti i picchi influenzali; la chiusura era stata posta poiché era scaduta la convenzione con l'Azienda Sanitaria, e ciò aveva provocato molta apprensione non solo da parte delle realtà associative, ma un ingente aumento di piccoli pazienti al pronto soccorso del nosocomio. Da giugno l'ambulatorio di via Nazione Unite riaprirà i battenti: per l'anno in corso l'Asp ha destinato circa 37mila euro al servizio che sarà effettuato da medici pediatri volontari convenzionati sempre con l'Azienda Sanitaria. L'ambulatorio sarà dunque aperto per 6 ore quotidiane nel weekend, dalle 9 alle 12, e dalle 16 alle 19.