Il commissario alla Sanità, Massimo Scura, ha autorizzato e accreditato il reparto di Radiodiagnostica della clinica crotonese

Fumata bianca per il Marrelli Hospital. E' possibile prenotare ed effettuare Tac e Risonanza magnetica con la semplice ricetta del medico. Il commissario alla Sanità, Massimo Scura, ha infatti autorizzato e accreditato il reparto di Radiodiagnostica della clinica crotonese. "Siamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto - ha dichiarato Antonella Stasi, manager del Gruppo e moglie del medico-imprenditore Massimo Marrelli - la Radiodiagnostica rientrerà nel budget 2017, mentre per la Medicina nucleare e la Radioterapia occorrera' attendere l'assegnazione del budget 2018".

Fra qualche giorno l'Ufficio del Commissario chiuderà definitivamente anche la pratica riguardante la specialistica radioterapica del Marrelli Hospital. "Il commissario Scura ha mantenuto gli impegni assunti davanti al Prefetto di Crotone - ha aggiunto la Stasi - e siamo altresi' sollevati anche per gli 80 dipendenti che, seppure con contratto di solidarieta', potranno riprendere a lavorare". (AGI)