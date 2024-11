Questi i tempi necessari per prenotare un esame, circostanza che induce molti pazienti a rivolgersi al privato

Nove mesi, a volte anche dieci sono necessari per effettuare una visita specialistica all'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. A titolo d'esempio, chi abbia necessità di effettuare una visita mammografica dovrà attendere gennaio del 2019. Solo in questa data è infatti possibile prenotare l'esame. Non va meglio a chi deve effettuare accertamenti al cuore, l'attesa oscilla tra i nove mesi e i dieci mesi: per prenotare un ecocardiogramma si dovrà attendere gennaio 2019 mentre per un ecocolordoppler cardiaco febbraio del 2019. Anche a febbario del 2019 bisognerà tornare all'ospedale se ci si vuole sottoporre ad un'ecografia all'addome.

Tempi d'attesa estenuanti che nella maggior parte dei casi inducono i pazienti a rivolgersi alle cliniche private o a effettuare le visite in regime di intramoenia pur di eseguirle in tempi brevi. E' ciò che hanno raccontato ai nostri microfoni alcuni pazienti dell'ospedale di Catanzaro. Sono molti, ad esempio, a ricorrere agli esami a pagamento all'interno degli stessi reparti del nosocomio perchè costretti dall'urgenza. Per una visita che in regime ordinario è necessario attendere quasi un anno, in regime di intramoenia è possibile farla subito ma a pagamento.

Luana Costa