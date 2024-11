La deputata grillina visita l’Unità dopo l’esposto dei dirigenti medici che ne avevano denunciato le carenza: «Reparto fuori legge. Farò esposto in Procura»

La deputata del Movimento 5 Stelle Dalila Nesci, capogruppo in commissione Sanità alla Camera, ha ispezionato questa mattina il reparto di Ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Vibo Valentia «per verificare di persona le condizioni dell'unità operativa, per cui i dirigenti medici lì in servizio hanno denunciato gravi carenze, a seguito delle quali ho ottenuto dal prefetto un tavolo di confronto, svoltosi di recente».





A conclusione della sua visita, la parlamentare pentastellata ha dichiarato: «Il velo di ipocrisia e omertà che c’è stato fino ad oggi, si è finalmente squarciato soprattutto grazie alle denunce dei medici, che ringrazio, e che dall’interno hanno conclamato ciò che conoscevamo tutti: le carenze di questo reparto. Un reparto fuori legge, insicuro, che mette a repentaglio la salute dei pazienti e degli operatori. Tutte queste insufficienze, che anche io ho verificato personalmente, saranno riportate in un esposto-denuncia alle Procure di Vibo e Catanzaro. Richiederò subito - ha proseguito - il tavolo prefettizio per una messa in sicurezza urgente di questo reparto e soprattutto le dimissioni in blocco di tutti i vertici dell’Azienda sanitaria di Vibo. Qui ci sono omissioni gravissime» ha concluso.

L'intervista di Loredana Colloca: