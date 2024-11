Il presidente della Regione sull’esito dei tavoli di monitoraggio: «Certificato il fallimento delle gestioni commissariali»

«Il piano di monitoraggio sui piani di rientro dal debito sanitario, tenutosi oggi al Ministero dell'economie e delle Finanze, conferma tutte le nostre preoccupazioni, manifestate in questi mesi e certifica il fallimento delle gestioni commissariali. Stante il quadro emesso oggi la Calabria rischia l'applicazione delle fiscalità aggiuntive ed un nuovo blocco delle assunzioni, per un debito fuori controllo riguardante l'anno in corso».

E’ quanto afferma, in una nota, il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio. «É insopportabile - conclude Oliverio - dopo sette anni di commissariamento, ritornare ad un baratro finanziario e con il rischio di nuovi tagli ai servizi sanitari. È necessario spezzare immediatamente questa spirale, gravemente negativa, che costringe i calabresi a servizi sanitari assolutamente inadeguati e contemporaneamente a pagare i tributi più esosi del paese».