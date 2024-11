Ottenuto il via libera dello sblocco turnover per nuove assunzioni nel settore sanitario. Lo riferisce in una nota stampa la deputata dem Enza Bruno Bossio che precisa: «Alla Camera ci siamo battuti per la bocciatura del "decreto sanità" che il Governo nazionale ha emanato per estendere i poteri straordinari e sostitutivi della gestione commissariale del servizio sanitario calabrese. Una cura –aggiunge - che aggrava la malattia della sanità calabrese determinata da 10 anni di commissariamento».

Quindi l’impegno dei democrat per modificare un Decreto che, a giudizio dell’esponente del Partito democratico, «la Camera avrebbe dovuto dichiarare incostituzionale». Nel comunicato stampa, La Bruno Bossio sottolinea: «Non abbiamo scelto la via dell'Aventino ma abbiamo presentato una molteplicità di emendamenti per tentare di orientare quanto più possibile la finalità del provvedimento verso il rispetto e la garanzia del diritto alla cura della salute del cittadino e sottrarla alla bramosia di potere del movimento 5stelle».

Per questo «In coerenza con quanto richiesto dal presidente Mario Oliverio, in sede di audizione in commissione parlamentare, ci siamo battuti fortemente innanzitutto per sopprimere il comma che prevedeva il blocco del turn over generalizzato. È di notevole importanza il fatto che almeno su questo punto come forze di opposizione parlamentare abbiamo ottenuto il via libera dello sblocco del turnover per le regioni in piano di rientro al fine di garantire gli standard di sicurezza delle prestazioni sanitarie e la erogazione dei livelli essenziali di assistenza».

«Naturalmente il risultato positivo su questa problematica non ci fa cambiare idea su questo decreto monstre. Continueremo, pertanto, a svolgere la nostra opposizione in ogni sede istituzionale preposta», conclude.