Con il via libera dell'Ema l'Italia diventa il primo paese europeo a offrire la terapia riducendo drasticamente il numero di iniezioni annuali per i pazienti

Addio alle punture quotidiane? Per milioni di diabetici, una nuova speranza si affaccia all’orizzonte: la terapia settimanale con insulina promette di semplificare la gestione della malattia e migliorare l’efficacia delle cure.

Un’iniezione a settimana, invece che ogni giorno. Sembra una piccola differenza, ma per le oltre 4 milioni di persone affette da diabete in Italia, potrebbe rappresentare un cambiamento radicale. In particolare per chi è insulino-dipendente, ovvero circa 1 su 3, costretto ogni giorno a somministrarsi più iniezioni per tenere sotto controllo la glicemia. E tra questi, purtroppo, ci sono anche migliaia di bambini e adolescenti, per cui la gestione della malattia è ancora più delicata.

L’Italia è primo in Europa dopo il via libera di Ema ad aver reso disponibile il trattamento dell’insulina settimanale. A breve si passerà da 365 a 52 le iniezioni all’anno. I beni saranno notevoli per l’aderenza alle cure e l’impatto ambientale, oltre che per l’aspetto psicologico.

Esistono due forme principali:

Diabete di tipo 1, autoimmune, che colpisce soprattutto giovani e bambini.

Diabete di tipo 2, più comune, spesso legato a fattori come obesità e sedentarietà.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il numero di adulti diabetici nel mondo sia quadruplicato negli ultimi 40 anni. In Italia, secondo l’Istat, il 6,3% della popolazione è affetto da diabete – una percentuale che sale drammaticamente tra gli over 65, dove tocca il 20%.

La terapia con insulina è fondamentale per chi soffre di diabete di tipo 1 e per molti pazienti con tipo 2. Ma la necessità di più iniezioni quotidiane, insieme al controllo costante della glicemia e alla gestione dell’alimentazione, può diventare pesante sul piano fisico, psicologico e sociale.

Chi vive con il diabete conosce bene il peso della “routine insulinica”: svegliarsi, misurare la glicemia, iniettare l’insulina, regolare i pasti, fare attenzione a ogni calo o picco glicemico. Un impegno quotidiano che non ammette pause.

L’insulina settimanale: una svolta attesa

Negli Stati Uniti e in Europa sono in fase avanzata di approvazione nuovi farmaci a base di insulina settimanale (come icodec sviluppata da Novo Nordisk), che permettono con una sola iniezione ogni 7 giorni di ottenere un controllo glicemico stabile e sicuro.

I primi studi clinici, pubblicati su riviste scientifiche come The Lancet e NEJM, mostrano che l’insulina settimanale non solo è ben tollerata, ma garantisce risultati sovrapponibili – e in alcuni casi migliori – rispetto alle insuline giornaliere. Questo potrebbe migliorare l’aderenza alla terapia, ridurre il rischio di ipoglicemie, e semplificare la vita quotidiana dei pazienti.

La possibilità di ridurre drasticamente il numero di iniezioni potrebbe significare molto, soprattutto per i più giovani. «Per un bambino con diabete, ogni iniezione è un momento critico», racconta Chiara, madre di un ragazzo di 12 anni affetto da diabete di tipo 1. «Se potesse farne solo una a settimana, sarebbe un sogno».

Anche sul piano sanitario, il cambiamento è rilevante: meno punture significa meno margini di errore, minore stress per i caregiver, e un possibile risparmio a lungo termine per il sistema sanitario.

L’Ema (Agenzia europea per i medicinali) sta valutando le nuove insuline settimanali, e se le approvazioni andranno a buon fine, la prima potrebbe arrivare in Italia tra fine 2025 e inizio 2026. Nel frattempo, anche altri colossi farmaceutici stanno sviluppando molecole simili, segno di una competizione salutare che potrebbe accelerare l’arrivo di queste soluzioni.

La terapia settimanale non risolve tutti i problemi, ma rappresenta un enorme passo avanti. Resta fondamentale però continuare a puntare su prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce, soprattutto per il diabete di tipo 2, che in molti casi si può evitare o controllare senza arrivare alla terapia insulinica.

Il diabete è una delle grandi sfide sanitarie del nostro tempo. Ma per la prima volta da decenni, i pazienti insulinodipendenti intravedono una rivoluzione concreta. La possibilità di passare da sette iniezioni a una sola alla settimana non è solo una comodità: è un cambio di paradigma, che può ridare libertà, autonomia e serenità a milioni di persone.