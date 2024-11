La pandemia da Covid-19 negli ultimi mesi ha scosso il mondo intero, ha generato grande preoccupazione soprattutto tra le persone più fragili e quindi anche tra i pazienti diabetici. Oggi più che mai il diabete rappresenta infatti una sfida non solo per chi ne è affetto ma anche per i medici, che devono diagnosticarlo e trattarlo, addentrandosi quindi nelle innumerevoli sfaccettature di quello che speso viene definito un “killer silenzioso”, e per gli amministratori della salute che devono garantire a tutti l’accesso alle cure. Di questo e di molto altro si parlerà nella nuova puntata di LaC Salute, la rubrica curata da Rossella Galati, con l’illustre diabetologo vibonese Gaudenzio Stagno e con la presidente della Federazione Diabete Calabria, Emanuela Zurzolo. Appuntamento dunque sabato e domenica alle 15.30 su LaC Tv canale 19.