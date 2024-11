L'endocrinologo Francesco Luciano spiega cause, sintomi e rischi di un problema che interessa il 5% della popolazione

Il diabete è il tema della nuova puntata di LaC Salute, in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00 su LaC Tv canale 19. A chiarire quali sono le cause, i fattori di rischio, quali le cattive abitudini è stato l'endocrinologo della Residenza Sanitaria Villa Adelchi di Longobardi Francesco Luciano. Nel corso della puntata odierna lo specialista, intervistato da Rossella Galati, ha inoltre chiarito cosa deve prevedere una dieta adatta ad una persona affetta da diabete e quali sono i fattori di rischio, partendo dalla considerazione che la diffusione del diabete negli ultimi anni è quasi raddoppiata passando dal 2,9% nel 1980 al 5,3 % nel 2016. Per domande, segnalazioni e suggerimenti l'indirizzo è salute@lactv.it.