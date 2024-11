VIDEO | Appuntamento oggi in collegamento dall'Istituto medico scientifico di medicina generale e specialistica New Delta di Pizzo

Diagnostica elettrofisiologica e fisioterapia, saranno i temi al centro della nuova puntata di LaC Salute, curata da Rossella Galati, in onda sabato alle 15.30. Le telecamere di LaC Tv saranno all'Istituto Medico Scientifico di medicina generale e specialistica New Delta di Pizzo. Il direttore sanitario, il neurochirurgo Giuseppe Gambardella, spiegherà qual è la potenzialità diagnostica dell'elettromiografia, un esame che permette di studiare la funzionalità del muscolo attraverso l'elettromiografo, un nuovo strumento di cui si è da poco dotata la struttura vibonese. Oltre a lui interverranno anche Martina Bruno, ingegnere biomedico, Carmelo D'Alì, fisioterapista, e Giusy Salvo, biologa nutrizionista.

Come vederci

Appuntamento dunque sabato alle 15.30 su su LaC Tv canale 11 del digitale terrestre, 820 Sky, 411 TivuSat. È possibile vedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.