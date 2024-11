Ci sono motivazioni personali alla base delle dimissioni presentate dall'ormai ex direttore generale dell'Asp di Crotone Sergio Arena, rese pubbliche nella giornata di oggi. Lo abbiamo intercettato nel pomeriggio durante un convegno medico: «non c'è nessun altro tipo di motivazione – ha dichiarato – ne avevo già discusso con il presidente Oliverio a luglio di questa mia decisione, e poi le ho formalizzate il 17 settembre. Non c'è nessuna accomunanza con quelle che sono le motivazioni delle motivazioni del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Reggio Calabria. La notizia è uscita in contemporanea sui giornali, ma sono motivazioni completamente diverse: sono strettamente personali».

In merito a qualche rumors uscito fuori riguardo una probabile influenza del caso Marrelli Hospital sulla decisione di dimettersi, Arena ha risposto: «assolutamente no, non c'entra nulla. Non so chi vuole speculare su queste cose, le mie dimissioni sono avvenute prima di questa cosa. Se poi qualcuno vuole tirare in ballo ciò, è libero di farlo, non c'entrano con il mio agire».