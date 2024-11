Una buona notizia per la sanità calabrese: il vaccino meningococco B previene la meningite e una grave infezione del sangue, chiamata sepsi, potenzialmente mortale

C’è una buona notizia per la sanità calabrese. Ed arriva dall’azienda sanitaria che si occupa di malattie infettive e vaccinazioni a Reggio Calabria. Per i bambini della nostra regione è disponibile il vaccino meningococco B, che previene la meningite e una grave infezione del sangue, chiamata sepsi, che può portare anche alle morte, perché colpisce senza preavviso. Su 100 bambini colpiti da meningite secondo le più recenti statistiche mediche 12 possono perdere la vita. Quelli che sopravvivono invece, possono avere complicanze a lungo termine, come amputazioni delle gambe ed in alcuni casi perdita dell’udito. Ci sono quindi dei soggetti a rischio che devono fare il vaccino obbligatoriamente per scongiurare il pericolo.

Il vaccino antimeningococco, innovativo ed efficace fornisce grande opportunità di protezione al bambino e maggiore sicurezza ai genitori, che devono recarsi nei centri vaccinali per eseguire la prima dose del vaccino.

Rossana Muraca