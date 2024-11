«Dedizione oltre le cure non è solo il nostro claim, ma è l’obiettivo quotidiano del nostro lavoro. Professionalità e passione si sono tradotte nelle nostre strutture in eccellenza dei servizi ed accoglienza, certi che i diritti del malato debbano essere sempre tutelati. Ecco perché nell’emergenza sanitaria in atto, abbiamo scelto di realizzare una campagna di sensibilizzazione volta a dimostrare la nostra solidarietà verso chi, quotidianamente, lotta contro il Covid». Così in una nota il Gruppo Citrigno.

“Dona il plasma. Aiutaci a vincere”: questo lo slogan scelto per informare chi, tra le persone che hanno sconfitto il virus, può donare il proprio plasma con la consapevolezza di aiutare chi ancora non ha vinto la battaglia.

Non è solo una questione di solidarietà: tutelare se stessi, mai come in questa epoca storica, coincide col tutelare anche chi ci è più a cuore.



Donare il plasma iperimmune costituisce infatti una possibile risorsa terapeutica per la cura dell’infezione da SARS-CoV-2. La Regione Toscana nella pagina del sito web Plasma Iperimmune per pazienti Covid19 riporta che “l’utilizzo precoce del plasma iperimmune ha dimostrato di avere un ruolo importante nel ridurre il rischio di trasferimento in terapia intensiva migliorando la sopravvivenza e la durata della degenza dei pazienti affetti da Covid 19.”

Nonostante tale terapia, ad oggi, è ancora da considerarsi sperimentale, la donazione del plasma, rappresenta un gesto di solidarietà importante sia al fine di utilizzare clinicamente il plasma per i casi in cui il corpo medico di ciascun ospedale sul territorio riterrà opportuno farlo, sia per consentire la ricerca e la sperimentazione in atto attraverso il progetto Tsunami, che in Italia ha il compito di cercare e tracciare evidenze scientifiche sulla cura al plasma per contrastare il Covid-19.



In Calabria sono presenti 9 sedi dove è possibile donare il plasma.

Per maggiori dettagli e informazioni si può visitare il sito: https://www.gruppocitrigno.it/dona-il-plasma-aiutaci-a-vincere