Con i soldi, ricavati grazie ai salvadanai sparsi per i vari negozi del capoluogo pitagorico, si porteranno avanti i progetti dell'associazione Vivere Sorridendo

“Dona per la Vita”: è lo slogan scelto per la raccolta fondi promossa dall’associazione Vivere Sorridendo, di cui fanno parte pazienti oncologici, familiari e personale medico-infermieristico del reparto di Oncologia dell’ospedale di Crotone. Il ricavato della raccolta servirà a sostenere i progetti dell’associazione per offrire attività e servizi gratuiti finalizzati a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici della provincia di Crotone e dei loro nuclei familiari. Per contribuire, basta cercare i salvadanai della solidarietà presenti nei numerosi esercizi commerciali della città di Crotone, che con grande sensibilità hanno aderito all’iniziativa.

«Migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici e quella delle persone che sono a loro vicine è lo scopo principale dell’associazione – afferma il presidente di Vivere Sorridendo, Gianni Calabretta – per questo al centro di ogni attività poniamo il malato in quanto persona: ogni progetto è pensato per agevolare e alleggerire il peso della malattia».



Già in passato, l’associazione si è fatta promotrice di raccolte fondi e altre iniziative di beneficenza, il cui ricavato è stato utilizzato per dare conforto concreto a chi si sottopone a cure e terapie presso l’ospedale di Crotone. In particolare, sono state donate alcune poltrone per le sale di chemioterapia all’interno del Day Hospital oncologico e altri oggetti di arredo e strumenti necessari a rendere più confortevole il momento della terapia.