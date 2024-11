In queste settimane di emergenza sanitaria la macchina delle donazioni e dei trapianti di organi non si è arrestata. Sarà questo il tema della nuova puntata di LaC Salute, la rubrica curata da Rossella Galati, targata LaC Tv, che andrà in onda questa sera alle 21.00 e domani alle 15.30. Il coronavirus ha rivoluzionato l’attività degli ospedali e ha costretto anche il sistema delle donazioni e dei trapianti a rivedere i propri protocolli. Ci spiegherà in che modo il direttore del Centro Regionale Trapianti presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, Pellegrino Mancini con il contributo del direttore della chirurgia epatobiliopancreatica e trapianti dell’azienda ospedaliera di Cosenza, Sebastiano Vaccarisi.