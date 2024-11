La Guardia di Finanza ha scoperto una truffa ai danni del sistema sanitario nazionale. Individuate 260 persone che falsificavano le proprie dichiarazioni dei redditi, per non pagare le prestazioni sanitarie

L'operazione ha portato la Gdf in tutta la Calabria. Un sistema di truffa diffuso per aggirare illegalmente il ticket sanitario. I controlli hanno riguardato le banche dati sui redditi dei nuclei familiari, e hanno portato alla scoperta del sistema, costruito per aggirare i costi delle prestazioni sanitarie. Sono 260 le persone che avevano dichiarato redditi inferiori a quelli effettivamente percepiti. Nei loro confronti disposte le sanzioni, per un totale di 200 mila euro.