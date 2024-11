Dieta malsana e meno sport possono incidere sulle malattie cardiovascolari. Lo studio “Effetto pandemia” pubblicato sulla rivista European Journal of Clinical Nutrition

«I cardiologi si preparino ad affrontare il probabile aumento dell'obesità che seguirà alla pandemia» e gli Stati si preparino a «intraprendere un'obbligatoria azione globale a sostegno di una dieta sana e di un'attività fisica per incoraggiare le persone a tornare a corretti stili di vita». Queste le conclusioni di un articolo italiano sul cosiddetto "Effetto Pandemia", pubblicato sulla rivista European Journal of Clinical Nutrition (Gruppo Nature) e condotto da ricercatori dell'Università Modena e Reggio Emilia.

Nel 1918, immediatamente dopo la fine dell'epidemia di Spagnola, «i decessi causati da eventi cardiovascolari avevano superato quelli per altre cause, inclusa la polmonite sovrapposta», e questo fenomeno potrebbe vedersi anche nel caso dell'epidemia Covid, si legge nell'articolo, che vede come prima autrice Anna Vittoria Mattioli. La quarantena necessaria a ridurre la circolazione del virus, infatti, ha comportato «ridotta attività fisica e dieta malsana, con effetti a lungo termine sulle malattie cardiovascolari».