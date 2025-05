Circa 60 i professionisti coinvolti nella tappa di Cosenza della Giornata nazionale del biologo promossa in contemporanea con altre 19 piazze in tutta Italia, dall’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Biologi, con l’obiettivo di fare emergere i vari ambiti operativi di questa figura, in particolare la sfera della nutrizione, attraverso consulenze gratuite sulle abitudini alimentari. Denso il programma della due giorni ospitata in piazza Bilotti. L’attività di orientamento ha intercettato decine di persone, opportunamente informate sui benefici di un consumo consapevole e di qualità e indirizzate verso corretti stili di vita, a salvaguardia di uno dei beni più preziosi: la salute.

Proposte diverse attività

Tra le attività proposte la ginnastica dolce, una tipologia di esercizi fisici graduale e a basso impatto, adatta per rafforzare il tono muscolare senza sovraccaricare le articolazioni. Sottolineati i rischi delle cosiddette diete fai da te. La giornata è stata coordinata da Debora Fuorivia: «L’iniziativa – ha spiegato - ha lo scopo di far emergere la figura del biologo in tutti i suoi ambiti. In genere viene associata solo a quella del laboratorista, ma in realtà si occupa anche di tanto altro: di nutrizione, di ambiente, di sostenibilità, di genetica».

Tra le iniziative anche uno show cooking con l’obiettivo non solo di illustrare le modalità di preparazione di alcuni piatti genuini, ma anche di dimostrare come sia possibile elaborare con pochi ingredienti, pietanze che facciano bene alla propria salute. In più i cittadini sono stati invitati a partecipare ad un laboratorio sensoriale delle spezie.

Consigli alimentari

«La nutrizione – ha detto ancora la biologa e nutrizionista Debora Fuorivia – è spesso legata anche a una questione di benessere mentale. Non è importante solo cosa si mangia, ma anche come si mangia: bisogna prendersi del tempo per mangiare correttamente. In genere siamo troppo frettolosi, manca la masticazione che è la cosa più importante perché ad una cattiva masticazione seguono una cattiva digestione e tutta una serie di disturbi».

Immancabili poi, i consigli nutrizionali in vista della stagione estiva: «Consumare frutta e verdura ricche di acqua, di sali minerali e vitamine. E poi non mangiare cibi troppo grassi, fritture, ricordandoci che fare dieta non significa privazione, ma mangiare di qualità, semplicemente questo. Anche alimenti poveri come possono essere i legumi o i cereali integrali. Da evitare gli alimenti processati. Spesso proprio per la fretta andiamo a consumare cibi già pronti o già assemblati o imbustati. Questi prodotti sono carenti di nutrienti. Mangiare cibi pronti è una cattiva abitudine legata alla fretta. Dobbiamo invece ricordarci che tanti prodotti possono essere preparati velocemente. Pensiamo all’uovo, in due minuti possiamo cucinare un elemento di qualità e di gusto».