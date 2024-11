“Proteggi la tua famiglia” è lo slogan della campagna 2019 della giornata mondiale del diabete istituita nel 1991 per sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sulla patologia, sulla sua prevenzione e gestione.

Diverse le iniziative promosse dalla Società italiana di diabetologia (Sid) in tutta Italia per sottolineare l'importanza che può avere la famiglia rispetto alla comparsa e alla gestione della malattia. In particolare, sulle scelte alimentari, principale fattore di rischio nella comparsa del diabete di tipo 2.

Soggetti a rischio

«Le persone particolarmente a rischio – ha spiegato Luigi Puccio, responsabile servizio diabetologia dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio” - sono coloro i quali hanno una familiarità della malattia. Il rischio aumenta per i soggetti obesi, sedentari e che non seguono un corretto stile di vita. Infatti, negli ultimi 50 anni vi è stata un’esplosione della malattia, ma non perché si è modificata la genetica, ma perché sono cambiati gli stili alimentari. Purtroppo, a differenza deli anni passati, aumentano anche i casi nei bambini e negli adolescenti a causa dell'obesità».

La prevenzione. «il diabete è diventato una malattia - ha detto Luciano Ventura, presidente Associazione diabetici "Due Mari" - in costante aumento a livello mondiale ed è importante intervenire attraverso la prevenzione».

I dati

I dati in Calabria sono allarmanti. Il numero dei malati è in costante aumento. A preoccupare è anche il sommerso. Si stima che in Italia un diabetico su quattro non sia a conoscenza di avere la malattia. Ma la diagnosi precoce è importante e per prevenire l’insorgenza di complicanze, anche a Catanzaro, è stato allestito uno spazio dedicato per misurazione della glicemia. un centinaio i cittadini che hanno aderito all’iniziativa.

Secondo i dati pubblicati nel 2017 dalla World Diabetes Federation nel mondo sono 415 milioni le persone che vivono con il diabete (1 adulto su 11) e questo numero è destinato ad aumentare a 642 milioni nel 2040. In Italia, l’Istituto nazionale di statistica (Istat) stima che nel 2016 le persone con diabete sono oltre 3 milioni, cioè il 5,3% dell’intera popolazione.