Quale impatto ha avuto il lockdown sul benessere psicologico e mentale dei cittadini? Quali sono stati gli effetti dell’isolamento anche al sud, dove fortunatamente non è esplosa l’emergenza sanitaria da coronavirus?

Rossella Galati ne parlerà nella nuova puntata di LaC Salute con la psicoterapeuta di Vibo Valentia Miryam Frosina, sabato alle 15.30 su LaC tv canale 19.

Insieme alla specialista saranno analizzate le conseguenze psicologiche della pandemia su adulti e bambini e si cercherà di capire in che modo ci si proietta al prossimo futuro. Nel corso della puntata spazio anche alla testimonianza di Luana Maurotti, affetta da lupus eritematoso sistemico, presidente dell’associazione Calma, Calabria malati utoimmuni per capire quali sono state le principali criticità di coloro che convivono con la malattia e quali i bisogni per affrontarla in maniera dignitosa.