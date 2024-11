«In seguito ad una mia specifica richiesta, dopo aver preso atto delle dichiarazioni sia dei Commissari dell’Asp, che del presidente dell’“Hospice Via delle Stelle”, è stata convocata dal presidente Morrone, la commissione speciale di vigilanza, per lunedì 22 luglio, con all’ordine del giorno l’audizione del presidente dell’Hospice, Vincenzo Trapani Lombardo». E’ quanto dichiara il consigliere regionale Alessandro Nicolò. In merito, la commissione rispetto alle proprie competenze, farà i dovuti approfondimenti e accertamenti. «L’Hospice di Reggio Calabria è una vera eccellenza, pertanto- conclude Nicolò - oltre all’azione di sindacato ispettivo, è opportuno quanto necessario, un impegno del presidente Oliverio, per giungere a soluzioni utili a scongiurare categoricamente la chiusura di tale struttura».