I vaccini anticovid Pfizer Biotech saranno prodotti anche in Italia. «Thermo Fisher - spiega una nota della stessa azienda - fornirà servizi di riempimento sterile e preparazione del prodotto finito nel proprio stabilimento di Monza nel corso del 2021». «La società- spiega la nota - è orgogliosa di lavorare con i propri clienti a livello globale nella lotta contro il Covid-19, supportandoli nello sviluppo e nella produzione di vaccini e terapie, compreso il vaccino Pfizer».

«Thermo Fisher sta infatti lavorando come parte della rete globale di produzione di vaccini di Pfizer, e fornirà servizi di produzione a contratto, in Italia, per il vaccino Pfizer-BioNTech contro il coronavirus che sarà distribuito in diversi mercati».

Il vaccino per bambini

Pfizer e BioNTech hanno inoltre avviato uno studio globale per testare il vaccino contro Covid-19 nei bambini dai 6 mesi agli undici anni. Lo hanno annunciato le due aziende farmaceutiche. «Siamo orgogliosi di iniziare questo studio, tanto necessario per i bambini e le famiglie che attendono con impazienza un possibile vaccino», sottolinea l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, in un tweet.

«Come padre e scienziato - aggiunge - vorrei ringraziare i nostri partecipanti, i loro genitori e coloro che si prendono cura di loro, per aver voluto lo studio. Dobbiamo continuare a raccogliere prove sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini contro Covid-19 per popolazioni importanti come i bambini»