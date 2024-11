VIDEO | È un frutto totalmente“made in Calabria”, il cui olio essenziale dall'aroma inebriante, è utilizzato sia in ambito cosmetico che dolciario. Proprietà e benefici a LaC Salute.

È soprannominato "l’oro della Calabria" per le sue molteplici qualità. È il bergamotto, al centro della nuova puntata di LaC Salute, in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00 su LaC Tv canale 19. Proprietà e benefici di questo agrume made in Calabria sono stati approfonditi da Antonello Scagliola, farmacista, ed Ezio Pizzi, presidente del Consorzio Bergamotto di Reggio Calabria Dop, ospiti di Rossella Galati.

Nel corso della rubrica dal titolo "Bergamotto, il frutto della salute" anche il presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero ha testimoniato i benefici che il succo del bergamotto ha su colesterolo e trigliceridi. Dunque non solo un ingrediente essenziale per la cosmetica o per dare sapore e profumo ai nostri piatti, ma anche un naturale alleato per la nostra salute i cui benefici sono comprovati anche da ricerche scientifiche.