«Io all’inizio ero disperata perché non sapevo dove andare. Sono circa sei anni che combatto con la demenza di mio marito Elio. Poi mi hanno parlato del centro Ra. Gi. e ci sono andata. Adesso sono più tranuilla. Purtroppo i nostri malati vengono ghettizzati, non vengono coinvolti. Ed essere riusciti ad avere un borgo che coinvolga i nostri cari è importantissimo». La signora Anna Correggia parla a nome di circa 80 familiari di persone con demenze che da anni frequentano il centro diurno Ragi di Eelena Sodano, a Catanzaro. Una realtà che accoglie e accompagna i malati e le loro famiglie, e che oggi si apre alla città il cui centro storico diventa “comunità amica delle demenze”. Un riconoscimento che la Ra. Gi. Onlus attendeva da 6 anni, certificato dalla Federazione Alzheimer Italia di Milano, che arriva dopo quello di Cicala, primo borgo amico della demenza in Calabria inaugurato l’11 maggio dello scorso anno.

Si parte il 21 giugno

La Dementia Friendly Community di Catanzaro sarà inaugurata il prossimo 21 giugno alle ore 17.00 nel piazzale antistante la Basilica Minore di Maria SS. Immacolata. Da quel momento in poi la città si preparerà a normalizzare e umanizzare la vita delle persone con demenze coinvolgendole a pieno nella quotidianità. «Noi faremo in modo che questa città, proprio come è successo a Cicala, diventaerà una città formata e informata - ha spiegato Elena Sodano -. Una città dalla rete non a maglie larghe ma a maglie strette, perchè persone con demenza e famiglie siano supportate sempre di più. Sono 24 ormai i centri che in tutta Italia hanno ottenuto questo riconoscimento». Alla presentazione del progetto a Palazzo De Nobili sono intervenuti il vicesindaco e assessore alla cultura del comune di Catanzaro Ivan Cardamone, la presidente della commissione Politiche sociali Manuela Costanzo e Anna Russo.