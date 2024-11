Dopo le polemiche che nei giorni scorsi hanno riguardato il comparto della sanità privata e i laboratori convenzionati culminate nella richiesta di rimozione del commissario al titolare del dicastero alla Sanità, il commissario Massimo Scura non arretra. «Ho mandato un messaggio di auguri alla nuova Ministra della Salute Giulia Grillo - scrive in una nota - e mi sono reso disponibile ad un incontro per andare a raccontare come sta la sanità calabrese. Per quanto riguarda tutte le questioni di carattere politico non mi sento di esprimere alcun parere». «Penso di aver fatto abbondantemente il mio lavoro - conslude Scura - con passione e competenza, gli altri giudicheranno il mio lavoro. Naturalmente quello che mi preme è essere giudicato sotto il profilo squisitamente tecnico, operativo e dei risultati e non dei colori politici».