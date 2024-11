Evento raro quanto eccezionale al nosocomio reggino. Tutti i neonati, quattro maschi e due femmine, stanno bene

Tra lunedì e giovedì, nel Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Reggio Calabria, si sono verificati due eventi davvero eccezionali: due parti trigemellari, naturali, alla 34° settimana di età gestazionale. Si tratta di una splendida notizia che colma di gioia e di orgoglio il personale ospedaliero e che si riverbera su tutta la comunità reggina.

!banner!

Non solo, il caso di due parti trigemini così vicini tra loro è un fatto assolutamente raro, infatti, si calcola che la gravidanza trigemellare si verifichi una volta ogni 6.400 episodi. Sono nati due maschi ed una femmina per ogni gravidanza, i neonati sono in buona salute e si stanno adattando alla vita extrauterina. “Questi due eventi hanno potuto mettere in evidenza la perfetta collaborazione che si è creata tra l’UOC di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal dott. Francesco Battaglia, e la Neonatologia” spiega la dott.ssa Luisa Pieragostini, Direttore di quest’ultima.