La pandemia torna a mordere e la seconda ondata di Covid-19 disorienta anche chi si era illuso che il peggio fosse passato. Il network LaC è sin dall’inizio in prima linea su due fronti: garantire un’informazione di qualità libera da fake news e allo stesso tempo sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di rispettare le regole per l’uso dei dispositivi di protezione e sui corretti comportamenti da tenere per ostacolare al massimo la diffusione della malattia, unica vera arma che abbiamo prima dell’arrivo dei vaccini.



In continuità con questi obiettivi, “Proteggersi per proteggere” è il messaggio chiave della nuova campagna di comunicazione e sensibilizzazione del nostro Gruppo, che fa capo alla società editoriale Diemmecom.



Obiettivo è quello di fornire anche in questa delicata fase informazioni puntuali e costantemente aggiornate sulla situazione della Calabria, dello scenario nazionale e di quello internazionale.



Al fine di migliorare ulteriormente questi servizi, abbiamo aggiornato la sezione dedicata agli aggiornamenti continui in materia di Coronavirus (https://www.lacnews24.it/coronavirus/), per informare con ancora maggiore puntualità e completezza i nostri lettori sull’evoluzione dell’emergenza sanitaria e soprattutto per lanciare un messaggio: quello di mantenere alta l’attenzione, nel rispetto di sé e degli altri.



Nella pagina dedicata, gli utenti potranno reperire aggiornamenti sulle comunicazioni istituzionali, sulla mappa dei contagi e sui numeri costantemente aggiornati dell’epidemia. E ancora: notizie e video prodotti dalla nostra squadra di giornalisti e tecnici sempre sul pezzo per fornire ai calabresi un’informazione seria e affidabile che vuole raccontare con tempestività quanto accade e come difendersi dal contagio.



A questo proposito, sarà possibile consultare un elenco di comportamenti da adottare, consigli e numeri utili ai quali rivolgersi per informazioni o in caso di timore di avvenuto contagio.



Da sabato 7 novembre, inoltre, su LaC Tv e in streaming sui nostri canali sociali, andrà in onda, alle 13, uno speciale dedicato agli sviluppi della pandemia in Calabria, con collegamenti dai principali presidi sanitari della regione.