«Il sole fa bene. Sicuramente ha dei benefici: libera endorfine, migliora l’umore, sintetizza la vitamina D tramite la pelle e previene ad esempio alcuni problemi come l’osteoporosi nell’anziano e favorisce la crescita dei bambini. Però il sole va preso con una certa cautela». Il sole amico della pelle? Al pontile di Vibo marina un pomeriggio con il dermatologo Steven Nisticò, direttore della clinica dermatologica dell’Università Magna Graecia di Catanzaro per imparare a difendere la cute dai danni provocati dai raggi solari. In tanti hanno aderito all’iniziativa promossa dal centro polispecialistico Vi. Gi del professore Vito Rosano, pensata anche per coloro che per motivi lavorativi sono quotidianamente esposti al sole.

Educare per prevenire

«Noi oggi consigliamo ad esempio i prodotti dermatologici giusti, l’esposizione solare a tempi crescenti evitando le ore centrali della giornata. Piccoli consigli che con l’equipe dei dermatologi dell’università Magna Graecia di Catanzaro vogliamo dare ai cittadini di Vibo Valentia». Dunque per il dermatologo la migliore prevenzione è proprio l’educazione. «Vogliamo far capire al cittadino qual è il modo migliore e il modo corretto per esporsi al sole e se riusciamo a prevenire anche un solo tumore cutaneo abbiamo raggiunto l’obiettivo». Un tema di ampio interesse dunque che sarà approfondito insieme allo specialista Nisticò nella nuova puntata di LaC Salute, la rubrica targata LaC Tv canale 19, che andrà in onda venerdì 28 giugno alle 13.00 e alle 20.00.