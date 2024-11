La proposta è di Matteo Salvini che ha inviato una missiva a Giulia Grillo in cui chiede un decreto per consentire la permanenza a scuola ai bambini fino a 6 anni. CLICCA QUI e partecipa alla nostra inchiesta

È notizia delle ultime ore la lettera che il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha scritto alla collega della Salute, Giulia Grillo, in cui chiede un decreto legge per consentire la permanenza scolastica ai bambini non vaccinati delle scuole di infanzia 0-6 anni. «L'intento del procedimento - scrive il responsabile del Viminale - è quello di garantire la permanenza dei bambini nel ciclo della scuola dell'infanzia. Evitiamo traumi ai più piccoli», dice Salvini.



«Accogliamo la proposta del ministro dell''Interno Salvini nel senso che c'è un contratto di governo, che noi stiamo rispettando con una legge che è in discussione proprio in queste ore al Senato e che, sono convinta, in brevissimo tempo, probabilmente entro aprile, riusciremo ad approvare anche alla Camera. Avremo, dunque, una nuova legge che supererà la legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale». Così il ministro della Salute, Giulia Grillo ha risposto alla lettera del titolare del Viminale, che diede un decreto legge per consentire di continuare la frequenza scolastica ai bimbi non vaccinati di 0-6 anni. «L’intento comune - prosegue Grillo - è di superare la legge Lorenzin, che noi riteniamo abbia in alcune strutture alcune importanti lacune».



