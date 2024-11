Nel 2017 in Calabria sono stimati più di 10.000 nuovi casi di tumore. Quelli più frequenti riguardano il colon retto, il seno, il polmone, la prostata e lo stomaco. Sono alcuni dei dati che verranno analizzati nel corso della nuova puntata di LaC Salute in onda oggi, come ogni mercoledì e veneredì, alle 13.30 e alle 20.00 su LaC tv canale 19, dedicata ai tumori in Calabria. Il medico di medicina di base Antonino Zimbalatti, ospite di Rossella Galati, si soffermerà infatti sulle cause, sui sintomi e sulla necessità di fare prevenzione. Continua ad esserci purtroppo una scarsa adesione ai programmi di screening e le percentuali di sopravvivenza in Calabria sono inferiori alla media nazionale. E' possibile rivedere le puntate sul sito www.lactv.it, per domande e suggerimenti l'indirizzo è salute@lactv.it.