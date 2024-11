Erano stati invitati a recarsi alla farmacia territoriale a Rende per ricevere le dosi ma, una volta sul posto, si sono sentiti rispondere che non potevano essere distribuite perché bloccate dall'Istituto superiore di Sanità

Aspettano con ansia la giornata di domani i medici di base che afferiscono al distretto territoriale ambito 1 - Cosenza-Savuto, Valle Crati, Jonio nord-sud, che ancora attendono di ricevere le dosi di vaccino per completare la campagna. Lunedì scorso, i professionisti sono stati invitati a recarsi alla farmacia territoriale a Rende, per ricevere le dosi ma, una volta sul posto, si sono sentiti rispondere che il vaccino non poteva essere distribuito perché bloccato dall'Istituto Superiore di Sanità.

I medici sono tornati ieri e gli è stato comunicato di tornare il 4, data in cui probabilmente si sarebbe sbloccata la distribuzione del vaccino. «Io non ho idea di cosa stia accadendo - afferma Salvatore Balsamo, medico di base - so solo che ho ancora 120 assistiti da vaccinare, tutti anziani, e in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo mi sembra veramente un paradosso. Da quattro giorni, allo sportello della farmacia territoriale, ci sentiamo rispondere che del Fluad è stata bloccata la distribuzione. Preciso che questo vaccino per noi è il più importante della campagna vaccinale».

Per l'azienda produttrice del Fluad, invece, non vi è alcun problema: «nessun corriere è stato inviato il giorno 30 novembre e il nostro vaccino è sempre soggetto a controlli di routine, come per tutti i vaccini, da parte dell'Istituto superiore di sanità» afferma Paolo Lombardi funzionario di area di Seqirus. «È falsa - prosegue - la correlazione tra il controllo che svolge l'Iss e l'indisponibilità del vaccino». Al momento l'unica a non aver fornito un chiarimento in merito alla situazione è l'Asp di Cosenza.