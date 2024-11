Fd Onlus, società senza fini di lucro del Gruppo FD Holding che promuove, finanzia e segue la realizzazione di progetti e iniziative no profit a favore dell’infanzia in difficoltà, donerà anche quest’anno a 15 piccoli pazienti di quattro importanti strutture sanitarie milanesi una settimana di vacanza al Serenè Village di Marinella di Cutro, in provincia di Crotone. «Giunto alla sua diciassettesima edizione - si legge in un comunicato - e finalista negli anni scorsi ai Sodalitas Social Award, il Progetto vacanza viene organizzato dal 16 al 23 giugno, e vede 44 partecipanti tra pazienti e relativi accompagnatori dell’Unità operativa Nefrologia ed Emodialisi Pediatrica Clinica De Marchi in collaborazione con l’Associazione per il Bambino nefropatico (Abn), della Clinica pediatrica gestita dalla Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma (Mbbm), dell’Ospedale San Raffaele in collaborazione con la onlus “Intensamente Coccolati” e dell’ Istituto Tumori di Milano.



Il progetto

L’idea è quella di regalare ai piccoli malati un momento di distacco dall’esperienza della malattia, consentendo loro di vivere una vacanza all’insegna dell’allegria e del divertimento. Per questo motivo è stato scelto il Serenè Village, che offre la piena accessibilità alle strutture e all’ampia spiaggia attrezzata per rispondere alle esigenze dei pazienti, alcuni dei quali disabili, permettendo loro di partecipare a numerose attività ricreative, organizzate appositamente dal personale del villaggio. Come negli anni precedenti, i bambini saranno assistiti dai parenti che partiranno con loro, oltre a ricevere il supporto di due volontari di Fd Onlus.

La scelta della Calabria

«Da diversi anni scegliamo la Calabria per il nostro Progetto Vacanza, in quanto si tratta di una regione che offre paesaggi tra i più belli della nostra penisola e che dispone di strutture all’avanguardia in grado di ospitare anche categorie di persone che, per le loro peculiarità, richiedono un’assistenza continuativa e puntuale – sottolinea il presidente di Fd Onlus e del Gruppo Fd Holding, Gualtiero Ventura - Siamo da sempre molto legati a questa iniziativa, ormai giunta alla diciassettesima edizione, e vedere che ogni anno riscuote sempre molto successo è per noi una grande soddisfazione. Con questa settimana di svago, di divertimento e tranquillità, vogliamo provare ad aiutare - dice - i piccoli pazienti che si trovano quotidianamente ad affrontare la sfida della malattia a ritrovare il sorriso e a lasciarsi alle spalle, anche se per pochi giorni, la difficile esperienza della ospedalizzazione».