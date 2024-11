Il dispositivo mobile dell'associazione che si occupa di diffondere la cultura della prevenzione oncologica composto da automezzi sanitari stazionerà in diversi centri del Cosentino ed eseguirà almeno 600 tra controlli specialistici ed esami

È approdata in Calabria la Carovana della Komen, un dispositivo sanitario mobile composto da automezzi sanitari (camper con mammografo mobile, ecografo mobile, ambulatorio di ginecologia e multifunzionale) collegata con l'Università Cattolica e il Policlinico "Agostino Gemelli" di Roma che si occupa di diffondere la cultura della prevenzione oncologica.

La Komen da anni si sposta lungo tutta la penisola eseguendo mammografie, ecografie mammarie e ginecologiche, visite oncologiche, senologiche, ginecologiche. Tutte le prestazioni sono eseguite in completa gratuita. Nel 2022 è stato costituito il comitato di Komen Calabria che ha inaugurato la sua attività con tre giornate di prevenzione dedicate alla donna. I camper del Policlinico Gemelli saranno oggi a Praia a Mare, mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio rispettivamente a Roggiano Gravina e San Giovanni in Fiore dove eseguiranno in totale almeno 600 tra visite specialistiche ed esami totalmente gratuiti.

L'iniziativa è svolta con il patrocinio della presidenza della Regione Calabria e con la stretta collaborazione dell'Asp di Cosenza. La carovana della prevenzione è stata arricchita da un hub vaccinale mobile, senza obbligo di prenotazione, in collaborazione con l'Esercito Italiano e la Protezione civile Regionale.