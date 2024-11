Venerdì 21 ottobre a Cicala sarà ufficialmente inaugurata la Casa paese, il progetto ideato e voluto dall’associazione Ra.Gi., una realtà dedicata alle persone colpite da demenze e malattie degenerative. Nel corso della scorsa puntata di Dopo la Notizia, la striscia quotidiana di informazione su LaC Tv, è intervenuta la fondatrice Elena Sodano che ha illustrato le iniziative e le attività che si svolgeranno all’interno della struttura.

«Questa struttura è stata creata grazie alla generosità di tantissime persone, non abbiamo ricevuto alcun finanziamento pubblico. Decoratori, artisti, professionisti che hanno donato tempo per la materializzazione di questa mia idea - ha raccontato Sodano -. Però siamo riusciti a realizzare quello che, a nostro parere, rappresenta l’ospitalità per le persone con demenza. Troveranno le poste, il medico di base, un supermercato e addirittura un cinema. Le cose che si possono trovare in un vero e proprio piccolo paese».

Madrina dell’evento sarà l’attrice Annalisa Insardà, la quale è autrice di diversi sketch che con ironia cerca di abbattere quel «pensiero distorto» che si ha sulle persone affette da alzheimer. «Questa malattia viene definita come un mostro - continu Sodano -, come un qualcosa di ingestibile, mentre noi, invece, stiamo dimostrando che non è così. La persona con demenza ha degli strumenti con cui può dimostrare di sentirsi libero di esprimere, anche nella sua esteriorità la malattia».

Poi la dottoressa ha lanciato un appello finale a istituzioni e famiglie: «Queste persone possono vivere, non sopravvivere. Non devono stare assolutamente a casa, soprattutto in mano a badanti, perché la relazione con il mondo non è duale, lo è con tutto l’universo».

RIVEDI LA PUNTATA INTERGRALE SU LAC PLAY