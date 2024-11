In Italia ci sono 1163 chirurgie generali, delle quali 542 in istituti pubblici, e solo 26 chirurgie pediatriche ospedaliere, due delle quali in Calabria, una a Catanzaro e una a Cosenza. Un dato che dovrebbe far riflettere se si considera che negli Stati Uniti ogni piccolo ospedale ha una chirurgia pediatrica. Partendo da questo dato il tema della chirurgia pediatrica è stato affrontato nel corso dell'ultima puntata di LaC Salute, in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00 su LaC Tv canale 19.



A spiegare quali sono le fasce di pertinenza del chirurgo pediatra e quali sono le peculiarità rispetto all'adulto sono stati il direttore dell'unità operativa complessa di Chirurgia pediatrica e direttore del dipartimento materno infantile dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro Domenico Salerno e il dirigente di primo livello dell'U.O.C. di chirurgia pediatrica e dirigente dell'U.O.S. di chirurgia laparoscopica e mininvasiva Giuseppe Stranieri. Nel corso della trasmissione gli specialisti hanno ribadito la necessità di curare i bambini in spazi e aree a loro dedicati, separatamente rispetto agli adulti e da personale adeguatamente preparato. Rivedi la puntata: