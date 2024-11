Sono scesi subito in campo per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus, sono i medici e i volontari della Croce Rossa italiana. Nella nuova puntata di LaC Salute "In campo contro il virus", che andrà in onda questa sera alle 21.00 e sabato alle 15.30 su LaC Tv canale 19, Rossella Galati incontrerà la presidente del comitato regionale Calabria Helda Nagero e il responsabile dell'emergenza Covid-19 Salvatore Maiolo.

E ancora, si farà il punto sulle conseguenze psicologiche della pandemia di Covid-19 insieme a Mario Sellini, segretario dell'Aupi, ssociazione unitaria psicologi italiani, e si analizzeranno i bisogni dei pazienti dializzati con Pasquale Scarmozzino, responsabile prevenzione Aned, associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto.